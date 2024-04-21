الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال على حاجز الحمرا فى الأغوار الشمالية

استشهاد فلسطينية
استشهاد فلسطينية

استشهدت فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية، وفقًا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 48 شهيدًا و79 مصابًا خلال 24 ساعة.

وأكدت الوزارة، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 34097 شهيدًا و76980 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية الأغوار حاجز الحمرا فلسطينية

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