استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال على حاجز الحمرا فى الأغوار الشمالية

استشهدت فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية، وفقًا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 48 شهيدًا و79 مصابًا خلال 24 ساعة.

وأكدت الوزارة، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 34097 شهيدًا و76980 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.