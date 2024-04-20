ضربة جوية إسرائيلية تهز منظومة الأمان النووى الإيرانى.. ما التفاصيل؟

أفاد الدكتور أحمد لاشين، الأستاذ بجامعة عين شمس والمتخصص في الشؤون الإيرانية، بأن إسرائيل نفذت عملية عسكرية دقيقة ضد أهداف إيرانية في مدينة أصفهان، والتي تقع بجوار المنشأة النووية في نطنز، وأشار إلى أن العملية أسفرت عن إسقاط ثلاث طائرات مسيرة فجر الجمعة.

أوضح لاشين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، أن القصف استهدف بشكل خاص منظومة الدفاع الجوي الإيرانية، التي تعد الحامي الرئيسي للمفاعل النووي الإيراني، وأضاف أن هذا القصف يمثل ضربة موجعة للثقة في منظومة الدفاع الإيرانية، مبينًا أن السلطات الإيرانية تحاول التقليل من شأن الهجوم الإسرائيلي من خلال إطلاق حملات تهكمية للتستر على الأحداث الأخيرة.

وأكد "لاشين" أن الاعتراف الإيراني بتأثير الضربة سيضطرها إلى الرد بشكل عملي، لكن الحكومة الإيرانية تفضل التشويش على الواقعة وإثارة البلبلة في الشارع الإيراني من خلال قضايا داخلية مثل تنفيذ قانون الحجاب.