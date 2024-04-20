السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ضربة جوية إسرائيلية تهز منظومة الأمان النووى الإيرانى.. ما التفاصيل؟

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل

أفاد الدكتور أحمد لاشين، الأستاذ بجامعة عين شمس والمتخصص في الشؤون الإيرانية، بأن إسرائيل نفذت عملية عسكرية دقيقة ضد أهداف إيرانية في مدينة أصفهان، والتي تقع بجوار المنشأة النووية في نطنز، وأشار إلى أن العملية أسفرت عن إسقاط ثلاث طائرات مسيرة فجر الجمعة.

أوضح لاشين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"،  أن القصف استهدف بشكل خاص منظومة الدفاع الجوي الإيرانية، التي تعد الحامي الرئيسي للمفاعل النووي الإيراني، وأضاف أن هذا القصف يمثل ضربة موجعة للثقة في منظومة الدفاع الإيرانية، مبينًا أن السلطات الإيرانية تحاول التقليل من شأن الهجوم الإسرائيلي من خلال إطلاق حملات تهكمية للتستر على الأحداث الأخيرة.

وأكد "لاشين" أن الاعتراف الإيراني بتأثير الضربة سيضطرها إلى الرد بشكل عملي، لكن الحكومة الإيرانية تفضل التشويش على الواقعة وإثارة البلبلة في الشارع الإيراني من خلال قضايا داخلية مثل تنفيذ قانون الحجاب.

احمد لاشين الشؤون الإيرانية إسرائيل عملية عسكرية أهداف إيرانية اصفهان نطنز طائرات مسيرة أحمد موسى على مسئوليتي القصف الدفاع الجوي الإيراني الهجوم الاسرائيلي الحكومة الايرانية

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الدقيق 1500 جنيه قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحى

20% انخفاضًا فى أسعار الهواتف الذكية

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

"السبب زوجته".. تقرير طبى يقود متهمًا لحبل المشنقة

قانون المرور الجديد وأسعار الغرامات في مصر 2024

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل