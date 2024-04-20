السبت 20 أبريل 2024
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الدويرى: المنطقة تمر بأزمة كبيرة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة

اللواء محمد الدويري
اللواء محمد الدويري

قال اللواء محمد الدويري، نائب مدير المركز المصري للدراسات، إن المنطقة تمر بأزمة كبيرة، هذه الأزمة لا تؤثر على إسرائيل وقطاع غزة، وإنما تؤثر تأثيرًا مباشرًا على القضية الفلسطينية والأمن والاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى أن ما يدور بين إسرائيل وإيران، والحوثيين في منطقة البحر الأحمر، كل هذه تبعات نتجت عن الأزمة التي تسببت في تفجر الأوضاع بالمنطقة.

وأضاف الدويري، خلال حواره ببرنامج "عن قرب"، الذي تقدمه أمل الحناوي، ويذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه قد يحدث في أي وقت انفجار في الأحداث لا يستطيع أحد في المنطقة أن يسيطر عليه، متابعًا: "الأزمة جعلت مصر والدول العربية تتحرك بشكل مكثف، كما حاولت منذ اندلاع الأحداث أن تحتوي الصراع".

واستكمل: "أجرى الرئيس السيسي العديد من اللقاءات والاتصالات فور اندلاع الحرب مع أكثر من 20 زعيمًا إقليميًا ودوليًا، ولكن استمرت الحرب الإسرائيلية مع استمرار إسرائيل في التفكير في تنفيذ أهدافها من الحرب".

عن قرب القاهرة الإخبارية محمد الدويري إسرائيل غزة

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