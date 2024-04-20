أسامة كمال: العمليات فى مستشفيات غزة مفزعة ومفجعة والاحتلال يتفنن فى الإبادة

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن هناك العديد من العمليات الصعبة التي تجرى في مستشفيات قطاع غزة ولا بد من وصول المساعدات والإمدادات الطبية إلى القطاع لتسهيل إجراء هذه العمليات، موضحًا أن جراحات العظام عندما تتم في الظروف الطبيعية تستوجب فترة من الاستشفاء وليس علاجًا بسيطًا، وهي عملية في منتهى الصعوبة.

وأوضح أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن العمليات الطبية التي تجرى في مستشفيات قطاع غزة مفزعة ومفجعة وهي عمليات في منتهى الصعوبة، مؤكدًا أن المأساة في قطاع غزة مفجعة وصعبة جدًا.



وتابع: "ما يعيشه سكان قطاع غزة خلال الفترة الحالية هي حياة صعبة بدون وجود مقومات الحياة، وهو الأمر الذي لا يجعله قادرًا على الصمت وألا يتحدث في الشأن الفلسطيني والحرب الدائرة هناك"، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتفنن في الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، بجانب النفاق والمعايير المزدوجة لدولة الاحتلال.



وشدد على أن الجيش الإسرائيلي يتفنن في الإصابات والخروج بالوجه الأقبح دائمًا، يريدون الوصول إلى مستوى من الإجرام كبير جدًا، مؤكدًا أنه في وسط الأزمات التي يمر بها القطاع من حرب، شركة جوجل تفاجئ الجميع بفصل 28 موظفًا لاحتجاجهم على إبرام عقد مع الحكومة الإسرائيلية.