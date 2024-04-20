السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"اتساع رقعة الصراع".. طارق فهمى: المناوشات الإيرانية الإسرائيلية تتضمن رسائل رمزية

طارق فهمى
طارق فهمى

قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك مقاربتين، أولها سطحية تفسر الأحداث بأنها تتم في إطار شكلي بالنسبة لإسرائيل وإيران، وأن الرد والرد المقابل يدخل في مساحة من محاولة نقل رسائل وقد تبدو غير مؤثرة، أما المقاربة الأخرى يقف أمامها الاستراتيجيين والعسكريين والسياسيين يحللوا المشهد بمقاربة مختلفة تركز على نقاط رئيسية تحدد شكل المشهد القادم في الإقليم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن المواجهة تتم بين الفاعلين الرئيسيين من جانب إيران وإسرائيل.

وأشار إلى أن الحاجز السيكولوجي بين إيران وإسرائيل انكسر، وهناك رسائل رمزية، بأن القاعدة في بئر سبع تم الرد عليها في أصفهان فهي مركز للنووي ووحدات تخصيب، والمفاعل الرئيسي فيها بعيد عن المفاعلات الأخرى، وهناك جزء أنها وصلوا لأرض الآخر أيا كانت الأنظمة الدفاعية.

ولفت إلى أن إسرائيل لديها 5 أنظمة دفاعية كانت قادرة على التعامل مع الصواريخ الإيرانية، وبالعكس بالنسبة لإيران، يتم حساب التقارير العسكرية الاستراتيجية.

ونوه بأن مصر وتركيا من الدول الإقليمية المسؤولة مسؤولية مباشرة عن إدارة الإقليم، وكذا إيران قبل موضوع التدخلات، والسعودية في مراحل معينة، مشيرا إلى أن هناك معادلات كبرى تشكل في الإقليم قوامها مصر وتركيا، تشكل على منطق الواقعية السياسية، وتبدأ بشرق المتوسط وتمر بقضايا الإقليم.

فضائية الحياة طارق فهمي جامعة القاهرة الحياة اليوم إيران وإسرائيل

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