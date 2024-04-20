السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أمجد الحداد: الطقس الحالى الأسوأ لمرضى الحساسية ويشهد انتشار العدوى التنفسية

الدكتور أمجد حداد،
الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فصل الربيع هو أسوأ موسم لمرضى الحساسية، منوهًا بأن الطقس في الفترة الحالية والذي يعرف بـ"الطقس الخماسيني" هو موسم سيئ جدًا لمرضى الحساسية ويعرضهم لانتكاسة ويشهد انتشار العدوى التنفسية، مشددًا على أنه في هذه الفترة على مدار اليوم من الممكن أن نشهد فصول السنة الأربعة. 

وأوضح "الحداد"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن هذه الفترة الأشد صعوبة على مرضى الحساسية وليس الصدر فقط، ولكن أيضًا يكون صعبًا على مرضى حساسية الأنف أيضًا، مؤكدًا أنه لا بد أن ينتبه المواطنون لـ"كمين" الطقس ودرجات الحرارة، منوهًا بأنه خلال الفترة الحالية من الممكن أن يتعرض الطفل لصدمة حرارية تترتب عليها الإصابة بنزلة برد. 

وأشار أمجد الحداد إلى أن العدوى التنفسية كالبرد يكون وقعها شديدًا على مرضى الحساسية، موضحًا أن العودة لارتداء الكمامات تشكل حماية مزدوجة لمنع الإصابة بالعدوى التنفسية وأيضًا تمنع وتحمي من الأتربة وحبوب اللقاح. 

وتابع: "تربية الحيوانات الأليفة قد تسبب أزمات لمرضى الحساسية المفرطة نتيجة تطاير شعر القطط ويستنشقه الطفل وبعدها يدخل في أزمة من الحساسية".

فصل الربيع الطقس الخماسيني أمجد حداد دي ام سي

مواد متعلقة

أسامة كمال: العمليات فى مستشفيات غزة مفزعة ومفجعة والاحتلال يتفنن فى الإبادة

انعقاد مجلس الحرب الإسرائيلى فى القدس لمناقشة ملف المحتجزين غدًا

جراح مصرى فى غزة: عمليات بتر الأطراف رهيبة وتشوهات وفقدان الأعين

الصحة الفلسطينية: 13 شهيدًا فى اقتحام جيش الاحتلال مخيم نور شمس بطولكرم

إعلام فلسطينى: الاحتلال يشن غارات على مدينة رفح الفلسطينية

متى يتم وقف تخفيف أحمال الكهرباء نهائيًا؟.. الحكومة توضح

موسكو تحذر من "تصعيد غير مسبوق" فى الشرق الأوسط وتتهم أمريكا بتمويل الإرهاب

باحث شئون دولية: زيارة سامح شكرى لتركيا أذابت برودة العلاقة بين مصر وتركيا

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الدقيق 1500 جنيه قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحى

20% انخفاضًا فى أسعار الهواتف الذكية

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

السبب زوجته".. تقرير طبي يقود متهم لحبل المشنقة

قانون المرور الجديد وأسعار الغرامات في مصر 2024

"قومي المرأة ببني سويف" ينفذ برنامجا تدريبيا لريادة الأعمال لطبيبات الامتياز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل