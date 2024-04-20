أمجد الحداد: الطقس الحالى الأسوأ لمرضى الحساسية ويشهد انتشار العدوى التنفسية

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فصل الربيع هو أسوأ موسم لمرضى الحساسية، منوهًا بأن الطقس في الفترة الحالية والذي يعرف بـ"الطقس الخماسيني" هو موسم سيئ جدًا لمرضى الحساسية ويعرضهم لانتكاسة ويشهد انتشار العدوى التنفسية، مشددًا على أنه في هذه الفترة على مدار اليوم من الممكن أن نشهد فصول السنة الأربعة.

وأوضح "الحداد"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن هذه الفترة الأشد صعوبة على مرضى الحساسية وليس الصدر فقط، ولكن أيضًا يكون صعبًا على مرضى حساسية الأنف أيضًا، مؤكدًا أنه لا بد أن ينتبه المواطنون لـ"كمين" الطقس ودرجات الحرارة، منوهًا بأنه خلال الفترة الحالية من الممكن أن يتعرض الطفل لصدمة حرارية تترتب عليها الإصابة بنزلة برد.

وأشار أمجد الحداد إلى أن العدوى التنفسية كالبرد يكون وقعها شديدًا على مرضى الحساسية، موضحًا أن العودة لارتداء الكمامات تشكل حماية مزدوجة لمنع الإصابة بالعدوى التنفسية وأيضًا تمنع وتحمي من الأتربة وحبوب اللقاح.



وتابع: "تربية الحيوانات الأليفة قد تسبب أزمات لمرضى الحساسية المفرطة نتيجة تطاير شعر القطط ويستنشقه الطفل وبعدها يدخل في أزمة من الحساسية".