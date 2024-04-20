إسرائيل تستنجد بحلف الناتو لمواجهة الهجمات الإيرانية المتصاعدة.. خبير يكشف مفاجآت

ألقى الدكتور محمد عبود، الخبير في الدراسات الإسرائيلية، الضوء على آخر المستجدات داخل إسرائيل والتطورات في النزاع الإيراني الإسرائيلي.

وأكد عبود، خلال استضافته في برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل نجحت في تحقيق أهداف متعددة من خلال عملياتها الأخيرة التي استهدفت الدفاع الجوي الإيراني، مضيفًا أن الشعارات الإيرانية حول فلسطين لا تعدو كونها دعاية سياسية لا تتجاوز حدود المصالح الذاتية.

وأشار إلى أن الهجمات على الدفاعات الجوية الإيرانية قد تكون مقدمة لهجوم إسرائيلي محتمل على البرنامج النووي الإيراني، في محاولة لإعادة تأسيس قوة الردع بعد الضربات النووية السابقة.

وأضاف عبود أن إسرائيل قد لجأت إلى تفعيل تحالف الناتو ردًا على الهجمات الإيرانية، مؤكدًا على دقة وتركيز الضربات الإيرانية التي أثرت بشكل ملحوظ داخل إسرائيل.

وختم حديثه بالتأكيد على أن إسرائيل، إذا أتيحت لها الفرصة لضرب المفاعل النووي الإيراني، لن تتردد في ذلك.

وأشار إلى أن الأزمات الداخلية في إيران تعكس نفس الأزمات داخل إسرائيل، والتي نشأت نتيجة الضغوط الأمريكية.