البابا تواضروس الثانى: لا توجد حياة جيدة دون حب

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن التعليم إحدى ركائز الحياة الأساسية، وهنا يأتي دور الجامعات في تطوير ونمو المجتمع.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل التفاهم والسلام العالمي" والذي يقام بمقر جامعة الدول العربية: "أشعر بالفخر بحضور هذا المؤتمر والوجود داخل قاعة الجامعة العربية الذي وصفها بالتاريخية".

لا توجد حياة جيدة دون حب

ونوه البابا تواضروس، بأن كلمة الحب باللغة الإنجليزية قريبة بعض الشيء من كلمة حياة، مؤكدًا أنه لا توجد حياة جيدة دون حب، لذلك لا بد من نشر السلام.

وأشار إلى أن الإعلام كسر كل الحواجز وجعل الجميع متقاربين، كما أن أن كل تعاون ومحبة للآخر هى استثمار للأفضل، فقد قال العرب قديما، يسود السلام، عندما تتسلط قوة الحب على حب القوة.