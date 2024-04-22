الإثنين 22 أبريل 2024
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خبير فى شئون البيئة: مصر تسير حاليًا على طريق الطاقة الخضراء النظيفة

الدكتور مجدي علام
الدكتور مجدي علام

قال الدكتور مجدي علام، الخبير في شئون البيئة والتغيرات المناخية، إن الاحتفال بيوم الأرض يأتي للحفاظ على التنوع البيولوجي لأنواع النباتات والأشجار، حيث إن كل ورقة شجر عبارة عن مصفاة طبيعية لغاز ثاني أوكسيد الكربون ومصنع لإنتاج الأكسجين اللازم لحياة الإنسان.

 

العالم أصبح في حاجة إلى الأكسجين خاصة مع زيادة التلوث

وأضاف "علام"، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية dmc، أن العالم أصبح في حاجة إلى الأكسجين، خاصة مع زيادة التلوث بسبب الدول الكبرى.

ونوه إلي أن ظاهرة الاحتباس الحراري، هي المسبب الرئيسي لما يحدث في العالم من ارتفاعات درجات الحرارة، والبرودة الشديدة، واختفاء فصلى الربيع والخريف.

وتمنى من مؤتمر المناخ "كوب 28"، أن يكون قيد التنفيذ، من أجل الحد من التغيرات المناخية، التي حدثت من الدول الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن مصر تسير حاليًا على طريق الطاقة الخضراء النظيفة.

خبير في شئون البيئة الطاقة الخضراء النظيفة مجدي علام فضائية DMC 8 الصبح

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