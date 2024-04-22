الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أبوالغيط: القضية الفلسطينية تجسيد حى للعنصرية فى وقتنا الحالى

من المؤتمر
من المؤتمر

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن وسائل التواصل الاجتماعي سهلت وصول الأخبار سواء كانت معتدلة أو المتطرفة للجميع، لذا يجب وضع منهجية للتعامل مع هذا التحدي، مشددًا على أن القضية الفلسطينية تمثل ذروة تجسيد العنصرية في وقتنا الحالي.

وأضاف "أبوالغيط"، خلال كلمته بمؤتمر "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل التفاهم والسلام العالمي"، والذي يقام بمقر جامعة الدول العربية، والذي من المقرر أن يستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، أن التعليم الجيد هو الذي يساعد في تكوين العقل الناقد، الذي يفرز المعلومات الموجهة والزائفة والأخبار المضللة من جهة، والمعلومات الموثقة من جهة أخرى، فضلًا عن تنمية مهارات التواصل مع الآخر.

وأشار أبوالغيط إلى أنه يقع على عاتق المؤسسات الدينية والإعلامية إشاعة ثقافة التسامح، ودحض خطاب الكراهية، حتى لا يصل المجتمع إلى التطرف الذي يقود للعنف.

أبو الغيط القضية الفلسطينة الثقافة الاعلامية أحمد أبو الغيط المؤسسات الدينية

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