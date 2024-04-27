السبت 27 أبريل 2024
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القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف مدارس غزة.. ومستشفيات كثيرة أصبحت خارج الخدمة

غزة
غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف عن تدمير قطاع غزة بشكل عام، وعن القطاع التعليمي بشكل خاص، لافتًا إلى أنه منذ الأيام الأولى للعدوان والاحتلال يستهدف المدارس والجامعات الفلسطينية، وقام بتدميرها بشكل واسع وممنهج.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي أدى لنزوح الطلاب الفلسطينيين وتوقف العملية التعليمية جراء العدوان، وهو ما سيؤدي بالفعل إلى نتائج كارثية على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، ليس فقط على مستوى المدارس، وإنما على مستوى كبير من الجامعات التي دمرها الاحتلال، ما ينذر بتعطل كبير للعملية التعليمية.

فجوات كبيرة سوف تصيب المسيرة التعليمية

ولفت إلى أن الفلسطينيين على مدار الـ7 أشهر الماضية لم يستطيعوا الالتحاق بالتعليم، نظرًا للتدمير الممنهج من قبل قوات الاحتلال للمؤسسات التعليمية، منوهًا بأن هناك فجوات كبيرة ستصيب المسيرة التعليمية نظرًا للاستهداف المباشر للمدارس والبنى التحتية.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية أن المستشفيات لم يتبق منها سوى ثلاث مستشفيات رئيسية تقدم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى، وهى مستشفيات توجد في مدينة رفح، بالإضافة إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، معقبًا: "مستشفيات كثيرة أصبحت خارج الخدمة".

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