السبت 27 أبريل 2024
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خبير تكنولوجى يُحذّر الآباء من مخاطر "الدارك ويب"

المهندس أحمد طارق
المهندس أحمد طارق

حذر المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، من الدارك ويب، أو عالم الإنترنت المظلم الذي تكثر عليه الجرائم، مشيرًا إلى معنى مصطلح الـ"Deep web".

وقال طارق، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز": إنه لتوضيح ما هو الدارك ويب، يمكننا تخيل أن عالم الإنترنت مثلث على رأسه يوجد الإنترنت السطحي المتداول بين الأشخاص على المواقع المحلية والعالمية التي نتصفحها بسهولة، ويمثل نسبة 4% إلى 6%.

وتابع: إذا وصلنا إلى منتصف المثلث يوجد الديب ويب، ويشكل 90% من الإنترنت الموجود، والديب ويب هو البداية للعالم الخفي للإنترنت، وبه جميع البيانات المُسربة والسجلات، ويتم عرضها أولًا عليه، ويتضمن بيانات حساسة لبعض كبار الشخصيات.

3 آلاف موقع فى غاية الخطورة

ونوه خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات بأن أعمق ما يوجد في الإنترنت هو الجزء الأخير من المثلث هو الدارك ويب، لافتًا إلى أن الدارك ويب، أو عالم الجريمة الخفي، هو الأخطر على شبكة الإنترنت، وهو باقي هذا المثلث، أي نسبته تشكل 4% من الإنترنت الكامل.

وأشار إلى أن الدارك ويب يتضمن حوالي 3 آلاف موقع في غاية الخطورة، وتتم فيه العمليات المحظورة وغير الشرعية التي تصل لحد تجارة الأعضاء وتأجير البشر لأغراض غير سليمة والمحتوى غير اللائق وتجارة الأسلحة والقتل.

وشدد خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات على ضرورة انتباه الآباء للمصطلحات الغامضة وتوعية الأبناء بها، معقبًا: لا بد من حماية ومراقبة هواتفهم ومتابعة الشات مع أصدقائهم، مفيش حاجه اسمها خصوصية بينك وبين ابنك في هذا الزمن، إوعى حد يعارضني لأن الأبناء ممكن تضيع.

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