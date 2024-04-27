الاحتلال يقصف منشآت تابعة لـ"حزب الله" جنوبى لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصف منشآت تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في مناطق الريحان وكفركلا جنوبي لبنان، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد حزب الله اللبناني، اليوم السبت، على مقتل اثنين من عناصره في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية، حيث شنَّ الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، سلسلة غارات مُعادية استهدفت بلدتي كفرشوبا وشبعا، وأسفرت عن مقتل مواطن في بلدة كفرشوبا وتدمير منزلين وأضرار كبيرة، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.