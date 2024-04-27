"قدرها نحو 71.4 مليار جنيه".. استثمارات الصعيد في 2024
عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد استثمارات الصعيد في 2024.
استثمارات الصعيد في 2024:
وجهت خطة 2023 – 2024 استثمارات حكومية قدرها نحو 71.4 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد.
الخطة توجه لجنوب الصعيد النسبة الأكبر 50.3% من الاستثمارات الحكومية بقيمة 35.9 مليار جنيه.
يليه وسط الصعيد بنسبة 34.9% بقيمة 24.9 مليار جنيه.
تشكل الاستثمارات الحكومية لشمال الصعيد النسبة المتبقية 14.8% بقيمة حوالي 10.6 مليار جنيه.
تستحوذ محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد 34.2%.
محافظة الأقصر بنسبة 21.4% ثم محافظة سوهاج 18.3%.
محافظتي البحر الأحمر وقنا بنسبة 14.7% و11.4% على التوالي.