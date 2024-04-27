السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"قدرها نحو 71.4 مليار جنيه".. استثمارات الصعيد في 2024

جانب من استثمارات
جانب من استثمارات الصعيد

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد استثمارات الصعيد في 2024.

استثمارات الصعيد في 2024:

وجهت خطة 2023 – 2024 استثمارات حكومية قدرها نحو 71.4 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد.

الخطة توجه لجنوب الصعيد النسبة الأكبر 50.3% من الاستثمارات الحكومية بقيمة 35.9 مليار جنيه.

يليه وسط الصعيد بنسبة 34.9% بقيمة 24.9 مليار جنيه.

تشكل الاستثمارات الحكومية لشمال الصعيد النسبة المتبقية 14.8% بقيمة حوالي 10.6 مليار جنيه.

تستحوذ محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد 34.2%.

محافظة الأقصر بنسبة 21.4% ثم محافظة سوهاج 18.3%.

محافظتي البحر الأحمر وقنا بنسبة 14.7% و11.4% على التوالي.

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