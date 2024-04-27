احتفالًا بعيد تحرير سيناء.. مشروعات الزراعة والتعليم تُعمِّر أرض الفيروز

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، تقريرًا حول مشروعات الزراعة والتعليم في سيناء، وذلك في إطار الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وذكر التقرير أن جهود القيادة السياسية تتبنى رؤية متعددة الأبعاد لتحقيق التنمية في سيناء من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة في مجالات التعليم والزراعة وغيرها.

وتجسد الذكرى الـ42 لتحرير سيناء واسترداد كامل التراب الوطني، أشرف المعارك لاستعادة هيبة الوطن وكرامته، وانتصارًا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ، حيث انتهجت مصر طريق استعادت فيه الأرض بقوة السلاح وفرضت قوانينها بقوة السلام.

تنمية سيناء

وبعد معركة التحرير، بدأت الدولة معركة التعمير التي طالت كل شبر على أرض الفيروز في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث طالت أعمال التنمية كل مناحي الحياة في أرض سيناء، فضلًا عن بطولات أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير الأرض للمرة الثانية من براثن الإرهاب، فتحية لأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية التى روت أرض الفيروز.