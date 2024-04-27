السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

احتفالًا بعيد تحرير سيناء.. مشروعات الزراعة والتعليم تُعمِّر أرض الفيروز

مشروعات الزراعة بسيناء
مشروعات الزراعة بسيناء

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، تقريرًا حول مشروعات الزراعة والتعليم في سيناء، وذلك في إطار الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وذكر التقرير أن جهود القيادة السياسية تتبنى رؤية متعددة الأبعاد لتحقيق التنمية في سيناء من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة في مجالات التعليم والزراعة وغيرها.

وتجسد الذكرى الـ42 لتحرير سيناء واسترداد كامل التراب الوطني، أشرف المعارك لاستعادة هيبة الوطن وكرامته، وانتصارًا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ، حيث انتهجت مصر طريق استعادت فيه الأرض بقوة السلاح وفرضت قوانينها بقوة السلام.

تنمية سيناء

وبعد معركة التحرير، بدأت الدولة معركة التعمير التي طالت كل شبر على أرض الفيروز في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث طالت أعمال التنمية كل مناحي الحياة في أرض سيناء، فضلًا عن بطولات أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير الأرض للمرة الثانية من براثن الإرهاب، فتحية لأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية التى روت أرض الفيروز.

سيناء عيد تحرير سيناء مشروعات الزراعة والتعليم الزراعة التعليم

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف مدارس غزة.. ومستشفيات كثيرة أصبحت خارج الخدمة

لقطات من جولة الرئيس السيسى بالأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية

مصر خالية من شلل الأطفال.. إسلام عنان يبرز جهود التوسع ببرامج التطعيمات

أخصائي تعديل سلوك: الطفل بعمر 4 سنوات لا يستطيع التفرقة بين الحقيقة والكذب

الدفاع المدنى الفلسطينى: رفح عاشت ليلة دامية جراء قصف إسرائيلى

خبير تكنولوجى يُحذّر الآباء من مخاطر "الدارك ويب"

الاحتلال يقصف منشآت تابعة لـ"حزب الله" جنوبى لبنان

مستشار الرئيس الفلسطينى: وقف العدوان على غزة أولوية لمصر مثل القيادة الفلسطينية

الأكثر قراءة

مبادرة الحكومة تؤتى ثمارها.. 36% انخفاضًا فى أسعار السلع والمخزون آمن

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

"العجز الجنسي" يُنهي حياة "سيدة سوهاج" على يد زوجها.. والمحكمة تقول كلمتها

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

كام شوال اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري السبت 27-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس