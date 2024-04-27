سلامة أطفالك على الإنترنت.. دليل للأباء

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، تقريرًا حول نصائح للأسرة حول استخدام أبناءهم للإنترنت.

نصائح للأسرة حول استخدام أبناءهم للإنترنت:

استخدام أدوات الرقابة القابلة للتعديل على المتصفح.

استخدام إعدادات الخصوصية الآمنة على التطبيقات والألعاب.

اشرك طفلك في وضع قواعد حول الاستخدام السليم والأمن للإنترنت.

ساعد طفلك على تعلم كيفية الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية.

ساعد أطفالك على تحديد مواقع الويب والمحتويات الرقمية الآمنة.

استكشف مواقع الويب ووسائل التواصل والتطبيقات مع طفلك.

علم أطفالك كيفية التفاعل بأمان مع الأشخاص عبر الإنترنت.

ذكر طفلك بالحد من مشاركة المعلومات الشخصية مع الأصدقاء الجدد.