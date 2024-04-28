الرئيس السيسى: مصر تعتبر محورًا رئيسيًا لنقل البيانات فى العالم

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حديث اللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير الإشارة، قائلًا، إن مصر تمتلك موقعًا مميزًا يمكن أن نستفيد منه واستغلاله في الكابلات البحرية، لأننا بالفعل بدأنا منذ سنوات طويلة في موضوع الكابلات البحرية، وأن 90% من هذه الكابلات في دول العالم توجد في الدولة المصرية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية، اليوم الأحد، أن مصر تعتبر محورًا رئيسيًا لنقل البيانات والاتصالات بين الشرق والغرب، فهذا هو موقعنا ومن سبقونا قدموا إجراءات كثيرة جدًا في هذا المجال، ولا بد كدولة أن نجهز بنية أساسية متكاملة لباقي الأمور.

وتابع: "لما تشوفوا حجم الأرقام التي تم إنفاقها من أجل افتتاح مركز البيانات والحوسبة ستجدوها تتخطى مليارات الدولارات، حيث إننا نجهز بلدنا للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم بمنتهى السرعة في كل المجالات".