الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: مصر تعتبر محورًا رئيسيًا لنقل البيانات فى العالم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

علق  الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حديث اللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير الإشارة، قائلًا، إن مصر تمتلك موقعًا مميزًا يمكن أن نستفيد منه واستغلاله في الكابلات البحرية، لأننا بالفعل بدأنا منذ سنوات طويلة في موضوع الكابلات البحرية، وأن 90% من هذه الكابلات في دول العالم توجد في الدولة المصرية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية، اليوم الأحد، أن مصر تعتبر محورًا رئيسيًا لنقل البيانات والاتصالات بين الشرق والغرب، فهذا هو موقعنا ومن سبقونا قدموا إجراءات كثيرة جدًا في هذا المجال، ولا بد كدولة أن نجهز بنية أساسية متكاملة لباقي الأمور.

وتابع: "لما تشوفوا حجم الأرقام التي تم إنفاقها من أجل افتتاح مركز البيانات والحوسبة ستجدوها تتخطى مليارات الدولارات، حيث إننا نجهز بلدنا للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم بمنتهى السرعة في كل المجالات". 

السيسي مصر نقطة ومحور ا رئيسي ا نقل البيانات في العالم

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن "مصر الرقمية"

السيسى يفتتح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية عبر الفيديو كونفرانس

سلامة أطفالك على الإنترنت.. دليل للآباء

احتفالًا بعيد تحرير سيناء.. مشروعات الزراعة والتعليم تُعمِّر أرض الفيروز

"قدرها نحو 71.4 مليار جنيه".. استثمارات الصعيد فى 2024

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف مدارس غزة.. ومستشفيات كثيرة أصبحت خارج الخدمة

لقطات من جولة الرئيس السيسى بالأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية

مصر خالية من شلل الأطفال.. إسلام عنان يبرز جهود التوسع ببرامج التطعيمات

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

التصريح بدفن جثمانى "عروسى قنا"

الصحف الإنجليزية عن «خناقة» صلاح وكلوب: انتهت المنافسة وحان الرحيل

إجازات شهر مايو 2024 لموظفي القطاع العام والخاص

اليوم.. محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة حول واقعة طالبة جامعة العريش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل