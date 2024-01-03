الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين فصائل فلسطينية والاحتلال فى مخيم المغازى وسط غزة

جريدة الدستور

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بوجود اشتباكات بين فصائل فلسطينية وجيش الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدانت تصريحات وزيرين إسرائيليين طالبا فيها بتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، واعتبرت أنها "تحريضية وغير مسئولة".

ووصف ماثيو ميلر، الناطق باسم الخارجية الأمريكية، في بيان، هذه التصريحات بأنها "غير مسئولة"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ترفض دعوات وزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.. مشددًا على وجوب أن تتوقف التصريحات المماثلة على الفور.

وأضاف البيان: "إننا كنا واضحين وثابتين بشكل لا لبس فيه، فغزة أرض فلسطينية، وستظل أرضًا فلسطينية".

اشتباكات غزة مخيم المغازي الاحتلال

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