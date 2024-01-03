تفاصيل العرض التفاعلي للفرعون الذهبي توت عنخ آمون بالمتحف الكبير

قال الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف يعمل اليوم في طور التشغيل التجريبي لبعض القاعات الرئيسية على غرار البهو العظيم والمسلة المعلقة والدرج العظيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصروالمذاع على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن مساحة المتحف تقع على مساحة 117 فدانا بمنطقة أهرامات الجيزة، قائلا: «نحن نسمى المتحف المصري الهرم الرابع، مشيرًا إلى تفرد المتحف المصري الكبير عن مختلف المتاحف في العالم بقاعة الدرج العظيم.

وأشار المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إلى استعراضها مجموعة كبرى من الآثار الثقيلة عددها 60 قطعة ويصل وزن البعض منها نحو 45 طنا، منوهًا إلى استعراض المتحف 56 ألف قطعة أثرية بعد الانتهاء من أعمال ترميمها ووضعها بقاعات العرض الرئيسية البالغة 12 قاعة.