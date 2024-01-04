الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بكين: ندين أنشطة أمريكا والفلبين العسكرية الاستفزازية فى بحر الصين الجنوبى

بحر الصين الجنوبي
بحر الصين الجنوبي

أدانت الصين أنشطة الولايات المتحدة والفلبين العسكرية الاستفزازية، في بحر الصين الجنوبي، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس.

 اتهامات للفلبين بانتهاك الأراضي الصينية بشكل متكرر 

وكانت وسائل إعلام رسمية صينية قد اتهمت الفلبين، الإثنين الماضي، بانتهاك الأراضي الصينية بشكل متكرر في بحر الصين الجنوبي ونشر معلومات كاذبة والتواطؤ مع قوات خارج الحدود الإقليمية لإثارة المشكلات.

وكتبت صحيفة الشعب اليومية، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، في تعليق أن الفلبين اعتمدت على دعم الولايات المتحدة، لاستفزاز الصين بشكل مستمر بمثل هذا السلوك "الخطير للغاية" الذي يلحق ضررًا بالغًا بالسلام والاستقرار الإقليميين.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، الذي تسعى الفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام وإندونيسيا للسيطرة على بعض مناطقه.

الصين بحر الصين الجنوبي بحر الصين الولايات المتحدة

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