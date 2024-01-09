الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

إيران تطالب FATF بإنهاء إدراجها فى القائمة السوداء

FATF
FATF

طالب وزير الاقتصاد الإيراني، أمس الإثنين، "مجموعة العمل المالي الدولية" (FATF) بإنهاء إدراج بلاده في القائمة السوداء للمجموعة.

 

وقال إحسان خاندوزي إنه "بعث رسالة إلى مجموعة العمل المالي، يطلب فيها إزالة اسم إيران من توصية مجلس الأمن الدولي بمصادرة أصول إيران الخاضعة للعقوبات.

 

وأضاف أن فترة العقوبات المفروضة على الأشخاص التي حددها مجلس الأمن بناء على القرار 2231 انتهت الآن، ويجب على مجموعة العمل المالي الخاصة إزالة العقوبات ورفع اسم إيران من قائمة الدول التي تمت مصادرة أصولها.

 

وتريد هذه المجموعة من أعضائها، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات التي تنفذ توصياتها، التنفيذ الفوري لمصادرة أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات، فيما يتصل بالعقوبات المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

وكانت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية قد قدمت في السابق توصيات لتحسين وضع البنوك في إيران بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وأزالت إيران مؤقتًا من قائمتها السوداء بعد الاتفاق النووي عام 2015.

 

ومن بين هذه التوصيات انضمام إيران إلى اتفاقيتين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجرائم المنظمة.

 

ووافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون الحكومة للانضمام إلى هاتين الاتفاقيتين، لكن بسبب الخلاف بين مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام، لم يتم الانتهاء من الموافقات.

 

وإيران مدرجة الآن على القائمة السوداء لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية، إلى جانب كوريا الشمالية.

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