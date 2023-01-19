لماذا تتعرض برلين لضغط غربى لإمداد كييف بدبابات متطورة؟

تتزايد الضغوط على برلين لإرسال دبابات قتال إلى أوكرانيا، مع الإعلان عن اعتزام المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلقاء خطابين خلال اجتماعات العام الحالي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري.

الموقف الألماني لإرسال دبابات لأوكرانيا

وحتى الآن ترفض ألمانيا إرسال الدبابات الألمانية الصنع المتطورة ليوبارد2 رغم الدعوات المتزايدة من جانب كييف ودول حلف ناتو، وتقول الحكومة، إن الدول الحليفة الأخرى لم تزود أوكرانيا بدبابات حديثة.



لكن الموقف الألماني بدأ يتراجع بعد إعلان بريطانيا وبولندا اعتزامهما إرسال دبابات قتال ثقيلة لأوكرانيا، مع تعهد فرنسي سابق بإرسال دبابات خفيفة.



ألمانيا لا تريد أن تكون رأس الحربة

من جانبه، قال جمال قارصلي عضو البوندستاج الألماني السابق، لـ شاشة القاهرة الإخبارية، إن ألمانيا لا تريد أن تكون رأس الحربة وفي المقدمة دائمًا فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن المستشار الألماني أولاف شولتس، يقول نحن دائمًا نقوم بخطواتنا بالتنسيق مع شركائنا وهم يسيرون خطوة بخطوة.

وأضاف "قارصلي"، أن هناك حساسية كبيرة في المجتمع الألماني، ويقولون إن بلادهم انطلقت منها حربان عالميتان، وأن موضوع الحرب بالنسبة للألمان معقد، وتوجد طبقة معينة من الشعب تقف ضد ذلك، متابعًا أن المستشار الألماني شولتس قال إن ألمانيا دعمت أوكرانيا بأكثر من 12 مليار يورو في العام الماضي، ووافق مؤخرًا على تزويدها ببعض الدبابات لأن كل الدول تمنح أوكرانيا السلاح.

بريطانيا تحث ألمانيا على السماح بتزويد أوكرانيا بدبابات من طراز "ليوبارد"

وفي سياق متصل، حثت بريطانيا ألمانيا، على السماح بتزويد أوكرانيا بدبابات من طراز "ليوبارد"، مؤكدة أنها بذلك يمكن أن تفتح باب الدعم من دول أخرى.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أمام البرلمان "وردت أنباء عن أن بولندا حريصة جدًا بكل وضوح على التبرع ببعض دبابات ليوبارد، وكذلك فنلندا"، مضيفًا أن "كل هذا يتوقف حاليًا على قرارات الحكومة الألمانية، ليس فقط على ما إذا كان الألمان سيوفرون دبابات ليوبارد الخاصة بهم، وإنما على ما إذا كانوا سيسمحون للآخرين بذلك. أدعو زملائي الألمان إلى فعل ذلك".