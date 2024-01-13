السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تشن رابع أكبر هجوم جوى ضد أوكرانيا فى أقل من أسبوعين

قصف أوكرانيا
قصف أوكرانيا

أطلقت روسيا وابلًا من الصواريخ والطائرات بدون طيار ضد أوكرانيا يوم السبت، وهو الهجوم الرابع من نوعه منذ 29 ديسمبر.

تألف الهجوم الروسي من 40 سلاحًا هجوميًا، بما في ذلك طائرات كروز، وباليستية، وطائرات، وصواريخ موجهة مضادة للطائرات، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، وفقًا للقوات الجوية الأوكرانية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن أوكرانيا تمكنت من إسقاط ثمانية صواريخ، مضيفة أن أكثر من 20 سلاحًا هجوميًا جويًا لم تصل إلى أهدافها بسبب الإجراءات المضادة واسعة النطاق للحرب الإلكترونية.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، تم تفعيل التحذيرات والدفاعات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا. ووقعت تأثيرات في عدة مناطق، بما في ذلك مدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا ودنيبرو في الشرق.

وفي تشيرنيهيف، تسببت شظايا الصواريخ بأضرار في المباني السكنية المدنية غير المأهولة في المدينة، بحسب الشرطة.

وقال رئيس البلدية المحلي إن المنطقة تعرضت لأضرار في السابق، ولهذا لم تقع إصابات في صفوف المدنيين.

وفي دنيبرو، كانت هناك ضربات واردة في المدينة، وفقًا لرئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبتروفسك، سيرهي ليساك.

قال ليساك: "نحن الآن نحدد مدى الضرر الذي سببته الضربات. ومع ذلك، فالناس دائمًا هم الأولوية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القصف الجوي يوم السبت "حقق" هدفه وأصاب منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وهجمات يوم السبت هي رابع أكبر هجمات، منذ أن بدأت روسيا هجمات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد في 29 ديسمبر.

روسيا الصواريخ أوكرانيا الهجوم الروسي طائرات كروز

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