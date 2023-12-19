الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اقتصادي: ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمي تسببت في إفلاس كبرى الشركات الاقتصادية

المحلل الاقتصادي
المحلل الاقتصادي هيثم الجندي

قال هيثم الجندي، المحلل الاقتصادي، إن عدد كبير من الشركات الاستثمارية في الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت إفلاسها.

ارتفاع تكاليف الاقتراض 

وأكد الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السبب الأساسي وراء إعلان كبرى الشركات العالمية إفلاسها هو ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمي في ظل غياب برامج التحفيز المالي.

وأضاف في حديثه، أن تكاليف الاقتراض أصبحت مرتفعة بصورة كبيرة وغير مسبوق، وهذا الارتفاع أدى إلى ارتفاع معدل الفائدة، وبالتالي أصبحت الشركات الاقتصادية العالمية تعاني من ضيقة مالية غير مسبوقة.

مؤشرات الركود العالمي  

وأشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي يحاول جاهدًا أن يجعل مؤشرات التضخم تتراجع بصورة ملحوظة من أجل الخروج من أزمة الركود والإفلاس، وبالتالي بدأ الفيدرالي الأمريكي يغير سياسته من أجل إنقاذ الاقتصادات من الوقوع في فخ الركود.

محلل اقتصادي هيثم الجندي الركود العالمي ارتفاع تكاليف الاقتراض مال وأعمال اكسترا نيوز

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