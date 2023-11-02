خبير: استمرار التصعيد فى غزة يؤثر سلبيًا على أسعار النفط

كشف المحلل الاقتصادي هيثم الجندي عن تأثير الحرب في قطاع غزة على أسعار الغاز عالميًا.

وقال الجندي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن هناك تخوفات من اتساع دائرة الصراع الجاري حاليا في قطاع غزة.

أضاف أن البنك الدولي وضع أكثر من سيناريو خاص بالأسعار المتوقعة لبرميل النفط في المستقبل القريب خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

أشار إلى أن أسعار الذهب عالميا تأثرت بشكل كبير بسبب الحرب في غزة، وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، موضحًا أن استمرار التصعيد في قطاع غزة يؤثر سلبيًا على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط.