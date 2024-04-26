الفراخ البيضاء بـ80 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، استقرارًا في الأسواق والمحال، حيث سجّلت أسعار الفراخ البيضاء 74 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتباع في الأسواق بـ80 جنيهًا، فيما سجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو 85 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتباع بالأسواق بـ90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

وسجّل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 75 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بالأسواق بـ80 جنيهًا، وسجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 75 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بالأسواق بـ80 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و240 جنيهًا باختلاف الأسواق.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 138 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 145 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 136 لتباع للمستهلك بـ144 جنيهًا، وسعر كرتونة البيض البلدي 121 جنيهًا جملة ويصل للمستهلك بـ130 جنيهًا.

وكان أكد الدكتور رفيق قاسم، مدير الدواجن بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في استهلاك الدواجن وتحرك الأسعار نتيجة الطلب على الدواجن، حيث إن الفراخ هي المتاح بالنسبة للمستهلك العادي، والدواجن في متناول جميع المستهلك وعليها طلب مرتفع، وأن معارض ومنافذ الزراعة وباقي المنافذ الحكومية خفضت الأسعار.

وقال قاسم في تصريحات لـ"الدستور"، إن المعارض والمنافذ الحكومية حدت من ارتفاع الأسعار وبلغ أسعار الدواجن 110 جنيهات للمستهلك والبيض بسعر 155 جنيهًا للطبق، وخلال أسبوع أو 10 أيام ستنخفض الأسعار مع تراجع الطلب على الدواجن وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الظروف مهيئة لدخول المربي الصغير دورات التربية والذي يمثل الشريحة الأكبر من المستهلكين.

أكد مدير عام الدواجن أن الإنتاج سيزيد مع تراجع الطلب وبالتالي ستنخفض الأسعار، وهناك بشاير جيدة مع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه والتي سيكون لها تأثير مباشر على الخامات والأعلاف.