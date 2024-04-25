أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

تشهد الأسواق المصرية ارتفاعا فى أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 25 أبريل 2024، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني، حيث شهدت أسعار الطيور تراجعا ملحوظا بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 81 جنيهًا إلى 85 من المزارع ويصل للمستهلك بنحو 90 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم25 ابريل 2024

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 25 أبريل 2024 والتي جاءت كما يلي:-

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم25 ابريل 2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 81 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ90 جينهًا.

أسعار الفراخ البلدي 25 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 120 جنيها وتصل للمستهلك بـ130 جينهًا.

سجل سعر الدواجن الساسو "25 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 90 جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ100 جنيه.

سعر طبق البيض اليوم25 ابريل 2024

سجل سعر طبق بيض البلدي اليوم 25 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 120 جنيها و121 جنيها.

سجل سعر طبق بيض الأبيض اليوم 25 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 135 جنيها و136 جنيها.

سجل سعر طبق بيض الأحمر اليوم 25 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 137 جنيها و138 جنيها.

أسعار البانيه اليوم الخميس 25 ابريل 2024

سجل البانيه اليوم الخميس 25 أبريل 190 وتصل للمستهلك 210 جنيها.

أسعار الأوراك اليوم الخميس 25ابريل 2024

تراوح أسعار "الأوراك" اليوم الخميس 25 ابريل 100 وتصل الي المستهلك 115 جنيها.

بينما سجل "الصدور" اليوم الخميس 25 ابريل 145 جنيه وتصل المستهلك 155 جنيها.

سجلت اسعار "الأجنحة" اليوم الخميس 25 أبريل بـ75 جنيها وتصل المستهلك 90 جنيها.

وسجل اسعار "الهياكل "اليوم الخميس 25 أبريل بـ58 جنيها وتصل الي المستهلك 65 جنيها.