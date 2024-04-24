الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبط والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

الدواجن
الدواجن

تشهد الأسواق المصرية استمرار التراجع في أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 42 أبريل 2024، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني، حيث شهدت أسعار الطيور تراجع ملحوظ بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 77 جنيهًا إلى 78 من المزارع ويسهل للمستهلك 80 جنيها. 

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 42 أبريل 2024 والتي جاءت كما يلي:-

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 77 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 80 جينهًا.

أسعار الفراخ البلدي 42 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 135 جنيها وتصل للمستهلك140 جينهًا.

سجل سعر الدواجن الساسو "24  أبريل 2024 في بورصة الدواجن 85 جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ90 جنيه.

سعر طبق البيض اليوم

  • سجل سعر طبق  بيض البلدي اليوم 24 أبريل 2024  في بورصة الدواجن 135جنيها و140 جنيها.
  • سجل سعر طبق  بيض الأبيض اليوم 24  أبريل 2024 في بورصة الدواجن 141جنيها و144 جنيها.
  • سجل سعر طبق  بيض الأحمر اليوم 24  أبريل 2024 في بورصة الدواجن 141 جنيها و145 جنيها.
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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-4-2024

سعر البط اليوم في بورصة الدواجن الاربعاء 24ابريل 2024 

  • سجل سعر البط البلدى 110.00  جنيه
  • سجل سعر البط المسكوفى 85.00 جنيه
  • سجل سعر البط المولار 70.00  جنيه
  • سجل  سعر البط الفرنساوى 65.00 جنيه
  • سجل سعر البط البغال 75.00 جنيه

سعر الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن24ابريل 2024 

  • سجل  سعر كتكوت أبيض شركات 33 جنيه.
  • سجل سعر كتكوت أبيض قطعان 25.25 جنيه.
  • سجل  سعر كتكوت ساسو 15 جنيه.
  • سجل سعر كتكوت ساسو بيور 16 جنيه.
  • سجل  سعر كتكوت بلدي 8 جنيه.
  • سجل  سعر كتكوت هجين 11 جنيه.
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