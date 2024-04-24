أسعار الفراخ البيضاء والبط والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

تشهد الأسواق المصرية استمرار التراجع في أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 42 أبريل 2024، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني، حيث شهدت أسعار الطيور تراجع ملحوظ بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 77 جنيهًا إلى 78 من المزارع ويسهل للمستهلك 80 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 42 أبريل 2024 والتي جاءت كما يلي:-

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 77 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 80 جينهًا.

أسعار الفراخ البلدي 42 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 135 جنيها وتصل للمستهلك140 جينهًا.

سجل سعر الدواجن الساسو "24 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 85 جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ90 جنيه.

سعر طبق البيض اليوم

سجل سعر طبق بيض البلدي اليوم 24 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 135جنيها و140 جنيها.

سجل سعر طبق بيض الأبيض اليوم 24 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 141جنيها و144 جنيها.

سجل سعر طبق بيض الأحمر اليوم 24 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 141 جنيها و145 جنيها.

سعر البط اليوم في بورصة الدواجن الاربعاء 24ابريل 2024

سجل سعر البط البلدى 110.00 جنيه

سجل سعر البط المسكوفى 85.00 جنيه

سجل سعر البط المولار 70.00 جنيه

سجل سعر البط الفرنساوى 65.00 جنيه

سجل سعر البط البغال 75.00 جنيه

سعر الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن24ابريل 2024