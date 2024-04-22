أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وطبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين

تشهد الأسواق المصرية استمرار التراجع في أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 22 أبريل 2024، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني، حيث شهدت أسعار الطيور تراجع ملحوظ بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 75 جنيهًا إلى 76 من المزارع ويسهل للمستهلك 80 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 22أبريل 2024 والتي جاءت كما يلي:-

أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 76 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 80 جينهًا.

أسعار الفراخ البلدي 22 ابريل 2024 في بورصة الدواجن 100 جنيها وتصل للمستهلك 110 جينهًا.

سجل سعر الدواجن الساسو "22 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 88 جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ95 جنيه.

سعر البيض البلدي اليوم

سجل سعر طبق بيض البلدي اليوم 22 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 155 جنيها و160 جنيها.

سجل سعر طبق بيض الأبيض اليوم 22 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 149 جنيها و150 جنيها.

سجل سعر طبق بيض الأحمر اليوم 22 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 152 جنيها و155 جنيها.

سعر الشيش طاووق 22 ابريل 2024

سعر الشيش طاووق فيتراوح ما بين 200 و220 جنيهًا

سعر كيلو البانيه اليوم 22 ابريل 2024

سعر كيلو البانيه ما بين مبلغ 200 و240 جنيهًا

سعر كيلو الأوراك اليوم 22 ابريل 2024

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك اليوم 22 ابريل ما بين 90 و110 جنيهات.

سعر كيلو الكبد والقوانص 22ابريل 2024

سجل سعر الكبد والقوانص 22 ابريل 2024 يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الأجنحة 22 ابريل 2024

سجل سعر كيلو الاجنحة اليوم22 ابريل 2024 بين 70 و80 جنيها.