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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 22-4-2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

يحرص عشاق الدواجن والمحبين على معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 22-4-2024 عبر جوجل، حيث هناك تراجعًا ملحوظًا في أسعار الفراخ البيضاء ببورصة الدواجن اليوم، إذ حدث تراجع لسعر الكيلو، وذلك تزامنًا مع مساعي الحكومة المصرية اتجاه خفض الأسعار بالأسواق.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 22-4-2024

وخلال السطور التالية، تستعرض «الدستور» أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن وفي الأسواق والمحال التجارية، وذلك بحسب ما أفادت به التحديثات المعلنة من قبل البورصة المصرية العامة للدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء قيمة 75 جنيهًا في البورصة، وتكون مقابل 78 جنيهًا أمس، فيما سيتراوح سعر الكيلو للمستهلك النهائي ما بين 80 و85 جنيهًا، طبق المنطقة.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم الإثنين 100 جنيه، تسليم أرض المزرعة، وذلك مقابل 119 جنيهًا أمس، فيما تصل للمستهلكين بمبلغ يتراوح ما بين 110 و120 جنيهًا للكيلو، وذلك مقارنة بـ 125 و130 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر الدواجن «الساسو» الحمراء اليوم الإثنين قيمة 88 جنيهًا للكيلو الواحد في البورصة، لتباع ما بين مبلغ 95 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم الإثنين

وتراوح سعر كيلو البانيه ما بين مبلغ 200 و240 جنيهًا، أمّا سعر الشيش طاووق فيتراوح ما بين 200 و220 جنيهًا، والأوراك ما بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة قيمة 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار وفقًا لكل منطقة.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 21 أبريل 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تراجعت 25 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم السبت في بورصة الدواجن

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أسعار الفراخ البيضاء.. بورصة الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم الإثنين 

سعر كرتونة بيض أبيض اليوم الإثنين: 149 جنيهًا.

كرتونة بيض أحمر اليوم: 152 جنيهًا.

سعر كرتونة بيض بلدي اليوم الإثنين: 155 جنيهًا.

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