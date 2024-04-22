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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 22 أبريل 2024

الدواجن
الدواجن

مع بداية التعاملات الصباحية شهدت  أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 22 - 4 - 2024 أستقرارًا ملحوظًا في الأسعار، ونتيجة إلى استقرار أسعار الدولار وزيادة الأفراحات الجمركية للأعلاف وتوافرها، مما أدى إلى استقرار الأسعار في الأسواق.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الاثنين

وتقدم الدستور إلي متابعيها المهتمين بأسعار الدواجن، أسعارها وفقا إلي أخر تحديث داخل بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأثنين 22 أبريل والت يجاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء

- لحم الفراخ البيضاء: شهدت أسعار الفراخ البيضاء أستقرار ملحوظ في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن الرئيسية، حيث  تراوح أسعارها ما  بين 75 و76 جنيهًا للكيلو داخل البورصة، بينما تصل إلى المستهلك من خلال المحلات التجارية بسعر 86 جنيهًا للكيلو.

- لحم الفراخ الساسو: سجلت أسعاره ما بين 88 و89 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر البيع للمستهلك في الأسواق الشعبية إلى 99 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 22-4-2024

أسعار الفراخ البيضاء.. بورصة الدواجن اليوم

سعر الفراخ البلدي 

- سعر لحم الفراخ البلدي بلغ 120 جنيهًا للكيلوويصل للمستهلك بسعر مابين 130 إلي 135 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار لحم أمهات أبيض 75 جنيه للكيلو في بروصة الدواجن الرئيسية.

مجزاء الفراخ في الأسواق اليوم الأثنين 

- سجل سعر البانيه ما بين 185 و200 جنيه للكيلو الواحد.

 في حين بلغ سعر كيلو أوراك الفراخ ما بين 97 و100 جنيهًا.

وسعر كيلو الصدور وصل إلى 142 جنيهًا.

 وكيلو الكبد والقوانص بلغ 105 جنيهات.

وكيلو الهياكل نحو 60 جنيهًا.

 سعر كرتونة البيض اليوم الأثنين  22 أبريل

- سجلت اسعار كرتونة بيض أبيض سجل سعر 149 جنيهًا في بورصة الدواجن.

 بينما  سجلت اسعار كرتونة بيض أحمر بلغ سعره 152 جنيهًا في بورصة الدواجن.

 وسجلت أسعار كرتونة بيض بلدي 155 جنيهًا في بورصة الدواجن.

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