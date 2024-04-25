قائمة أسعار الفراخ وكرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا طفيفا اليوم في مستهل التعاملات الصباحية، حيث سجلت أسعارها اليوم سعر 81 جنيها للكيلو، بعد أن تراجعت إلى 75 جنيها للكيلو منذ بداية الأسبوع، وأسعار الدواجن تعتمد على العرض والطلب في تحديد الأسعار، بالإضافة إلى زيادة الإفراجات وتوفير الدولار الذي ساهم في تراجع أسعار الدواجن، وفقا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن وفقا لآخر تحديث من بورصة الدواجن اليوم الخميس في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس

وارتفعت أسعار كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن لتسجل سعر 81 جنيها للكيلو، والتي تسجل سعر 91 جنيها في الأسواق للمستهلك.

كما سجلت أسعار الفراخ الساسو سعر تراوح ما بين 90 جنيها و91 جنيها في بورصة الدواجن، وتصل إلي المستهلك بسعر 100 جنيه.

سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس

كما سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن لتسجل 120 جنيها وتصل إلي المستهلك بسعر 130 جنيها، كما سجلت لحم أمهات أبيض 75 جنيها.

أسعار البانيه اليوم الخميس

أسعار البانية تسجل اليوم الخميس 190-210 جنيهات لدى بعض المحلات.

أسعار الأوراك اليوم الخميس

سجلت أسعار الأوراك اليوم الخميس بين 100- 115 جنيهًا للكيلوفي الأسواق الشعبية.

الصدور بالعظم اليوم الخميس تبدأ من 145 جنيها للكيلو في الأسواق الشعبية.

سعر الأجنحة اليوم الخميس 75 جنيهًا للكيلو في الأسواق الشعبية.

سعر الهياكل اليوم الخميس 58 جنيهًا للكيلو في الأسواق الشعبية.

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

شهدت أسعار البيض تراجع ملحوظ اليوم الخميس في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن.

وسجلت أسعار بيض أحمر اليوم الخميس في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 137 جنيها و138 جنيها.

وسجلت أسعار بيض أبيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 135 جنيها 136 جنيها.

وسجلت أسعار بيض بلدي اليوم الخميس في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 120 جنيها و121 جنيها.