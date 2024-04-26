أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 26-4-2024

واصلت أسعار الفراخ ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليصل أسعار الفراخ البيضاء إلى 82 جنيها، بعد أن تراجعت إلى 76 جنيها بداية نفس الأسبوع، كما ارتفعت باقي أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 26-4-2024.

أسعار الفراخ البيضاء

وواصلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجل أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 82 جنيها، مرتفعة جنيهان عن أمس الخميس.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات: 33 جنيها.

كتكوت أبيض قطعان: 26.25 جنيه.

كتكوت ساسو: 15 جنيها.

كتكوت ساسو بيور: 16 جنيها.

كتكوت بلدي: 8 جنيهات.

كتكوت هجين: 11 جنيها.

كتكوت جيل ثاني: 13.50 جنيه.

كتكوت روزي بيور: 16 جنيها.

كتكوت الوطنية: 31 جنيها.

كتكوت الوادي : 30 جنيها.

كتكوت نيوهوب: 32 جنيها.

كتكوت الفيروز: 30 جنيها.

كتكوت مكه المكرمة: 30 جنيها.

كتكوت رواد النيل: 32 جنيها.

أسعار البط اليوم

بط مولار: 45.00 جنيها.

بط تسمين، فرنساوى، شريفان، المانى: 24.00 جنيها.

بط فرنساوى بكينى ابيض اوالوان: 18.00 جنيها.

بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن الساسو: 90 جنيها.

سجلت أسعار الدواجن امهات بيضاء: 75 جنيها.

وكان عبد العبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، قد أرجع تراجع أسعار الدواجن إلى تراجع أسعار الأعلاف، والتزام المنتجين بالاستجابة لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بخفض اسعار السلع الاساسية ومنها الدواجن، تنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.