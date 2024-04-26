الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 26-4-2024

الدواجن
الدواجن

واصلت أسعار الفراخ ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليصل أسعار الفراخ البيضاء إلى 82 جنيها، بعد أن تراجعت إلى 76 جنيها بداية نفس الأسبوع، كما ارتفعت باقي أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 26-4-2024.

أسعار الفراخ البيضاء

وواصلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجل أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 82 جنيها، مرتفعة جنيهان عن أمس الخميس. 

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

تراجع 10 جنيهات.. سعر البيض اليوم الخميس 25 – 4 -2024 فى مصر

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات: 33 جنيها.    

كتكوت أبيض قطعان: 26.25 جنيه.  

كتكوت ساسو: 15 جنيها.      

كتكوت ساسو بيور: 16 جنيها.        

كتكوت بلدي: 8 جنيهات.      

كتكوت هجين: 11 جنيها.      

كتكوت جيل ثاني: 13.50 جنيه.     

كتكوت روزي بيور: 16 جنيها.

كتكوت الوطنية: 31 جنيها.            

كتكوت الوادي : 30 جنيها.             

كتكوت نيوهوب: 32 جنيها.          

كتكوت الفيروز: 30 جنيها.            

كتكوت مكه المكرمة: 30 جنيها.               

كتكوت رواد النيل: 32 جنيها.

أسعار البط اليوم

بط مولار: 45.00 جنيها.

بط تسمين، فرنساوى، شريفان، المانى: 24.00 جنيها.

بط فرنساوى بكينى ابيض اوالوان: 18.00  جنيها.

 بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن  الساسو: 90 جنيها. 

سجلت أسعار الدواجن  امهات بيضاء:  75 جنيها. 

وكان عبد العبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، قد أرجع تراجع أسعار الدواجن إلى تراجع أسعار الأعلاف، والتزام المنتجين بالاستجابة لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بخفض اسعار السلع الاساسية ومنها الدواجن، تنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

اقرأ أيضاً 

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

أسعار الفراخ أسعار الفراخ البيضاء بورصة الدواجن أسعار الكتاكيت اسعار الدواجن أسعار الدواجن الساسو امهات بيضاء شعبة الدواجن أسعار الأعلاف اسعار الكتاكيت اليوم اسعار البط اليوم بورصة الدواجن اليوم

الأكثر قراءة

عاجل.. هجوم صاروخى لبنانى على مواقع إسرائيلية

عاجل.. إسرائيل: إعادة النظر فى الهجوم على رفح الفلسطينية مقابل صفقة التبادل

مفاجآت فى قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه: المتهم الرئيسى يقيم فى الكويت

"هكسب مبالغ ضخمة".. اعترافات صادمة من مراهق حرض على قتل طفل شبرا الخيمة

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

محافظ الإسكندرية يستقبل "أحمد فؤاد الثانى" باستاد الإسكندرية الرياضي الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى