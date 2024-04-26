الجمعة 26 أبريل 2024
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اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

الدواجن
الدواجن

يحرص عشاق ومحبين الدواجن مع منتصف التعاملات اليومية شراء وجبة الغذاء لذا يكثر التساؤل عن أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الدواجن وجود ارتفاعًا جديدًا، لكي تصعد أسعار الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهات، طبقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير سعر الدواجن اليوم الجمعة، وسعر البيض اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم الجمعة ما بين 81 و82 جنيهًا في المزرعة، وتكون في المحلات بسعر من قيمة 90 جنيهًا إلى 97 جنيها للمستهلك وستختلف الأسعار حسب المنطقة.

بينما سجلت أسعار الفراخ البلدي قيمة 100 جنيه تسليم أرض المزرعة، لكي تصل إلى المستهلكين بسعر حوالي 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

بلغ سعر الدواجن الساسو الحمراء قيمة 84 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بـ96 جنيها للكيلو.

سجل سعر الفراخ البيضاء الأمهات سعر بمبلغ 73 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر 81 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم

سجل سعر البانيه اليوم الجمعة في الأسواق ما بين 195 و210 جنيه للكيلو الواحد وقد يزيد حسب المنطقة السكنية.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 26-4-2024

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

أسعار أجزاء الفراخ اليوم في الأسواق

سعر الشيش طاووق اليوم الجمعة 210 جنيهات.

سعر كيلو الأوراك اليوم الجمعة 95 جنيها.

سعر كيلو الكبدة اليوم  105 جنيهات.

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سعر البيض البلدي اليوم

وصل سعر البيض الأبيض قيمة 146 جنيها للكرتونة الواحدة، ويصل السعر للمستهلك إلى قيمة 160 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر وصل إلى 149 جنيهًا للكرتونة الواحدة، ويصل إلى المستهلك قيمة 155 جنيهًا والبيض البلدي ما بين 135 جنيهًا للكرتونة وسيصل للمستهلك بمبلغ 160 جنيهًا.

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