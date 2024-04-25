تراجع كبير في أسعار البيض.. ومواطنون: "حملات المقاطعة مستمرة"

شهدت أسعار الدواجن استقرار إلى حد ما على مدار الأسبوع الجاري، بعد أن شهدت انخفاضا خلال الأسبوع الماضي، على عكس كرتونة البيض التي تراجع سعرها 10 جنيهات، وذلك بعد دعوات المواطنين لتدشين حملات مقاطعة بسبب ارتفاع الأسعار مؤخرًا.

حملة "بلاها فراخ"

وشهدت أسعار الدواجن ارتفاعا طفيفا في مستهل التعاملات الصباحية، حيث سجلت أسعارها اليوم سعر 81 جنيها للكيلو، بعد أن تراجعت إلى 75 جنيها للكيلو منذ بداية الأسبوع، وأسعار الدواجن تعتمد على العرض والطلب في تحديد الأسعار، بالإضافة إلى زيادة الإفراجات وتوفير الدولار الذي ساهم في تراجع أسعار الدواجن، وفقا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن.

أسعار الدواجن بالأسواق

ورصدت "الدستور" أسعار الدواجن في الأسواق وحجم الإقبال عليها والتي جاءت على النحو التالي، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق 90 جنيها، الفراخ البلدي 130 جنيها للكيلو الواحد، سعر الدواجن الساسو 100 جنيها للكيلو الواحد، كيلو البانيه 210 جنيها، طبق البيض يتراوح ما بين 120 لـ140 جنيها.

مواطنون يدعمون حملة "بلاها فراخ"

يقول مصطفى عيسي، أحد المواطنين، إنه يدعم حملة "بلاها فراخ" والتي تم تدشينها بعد حملة مقاطعة الأسماك "خليها تعفن" والتي جاءت بفائدة كبيرة منذ إطلاقها وبالفعل تم تخفيض أسعار الأسماك نسب تراوحت ما بين 50 لـ70 %، لافتا إلى أنهم مستمرين في مقاطعة شراء الدواجن لحين خفض سعرها.

أضافت سمر كرم، إحدى المواطنات، أنه لابد من التصدى لجشع واستغلال التجار في رفع الأسعار دون وجود مبرر على الرغم من تراجع أسعار معظم السلع الأساسية والاستراتيجية التي يحتاجها المواطنين، مؤكدة على أن المقاطعة هي الحل وهناك العديد من البدائل لدى المواطنين لحين خفض الأسعار.

أوضحت أمينة سيد، إحدى المواطنات، أن خلال أيام قليلة استطاعت حملة "خليها تعفن" أن تأتي ثمارها وتنجح في خفض الاسعار ومواجهة جشع التجار وهو ما سوف يحدث مع كافة البائعين سواء لحوم أو دواجن أو غيرها من السلع الأساسية وتجبرهم على خفض السعر بدلا من تلف البضائع واللحوم.