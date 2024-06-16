محافظ بنى سويف يشهد ذبح الأضاحى بإجمالى 225 رأسًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ذبح الأضاحى بمجزر إهناسيا، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء سامي علام السكرتيرالعام المساعد، والدكتور على بدر عضو مجلس النواب، وناصر سيف رئيس المدينة، والدكتور أحمد الجبالي مديرعام الطب البيطري، وأمل عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وأحمد حلمي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف، وممدوح حلمي مدير مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة.

وتابع محافظ بني سويف، جانبًا من عمليات ذبح الأضاحى بوحدات الذبح بالمجزر، تحت إشراف الطب البيطرى، حيث سيتم ذبح 225 رأس ماشية (عجول) بواقع (175 من مؤسسة مصر الخير +50 من جمعية الأورمان)، حيث يشهد "اليوم الأول " ذبح 68 رأسًا (59 رأسًا من مصرالخير + 9 من الأورمان)، والتي سيتم توزيع لحومها على الفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات الأهلية بتلك المناطق والقرى.

وأشار مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمحافظة، إلى أنه سيتم ذبح 175 أضحية " بمجازر: إهناسيا والواسطى وبني سويف" مقدمة من المؤسسة وتوزيع لحومها يستفيد منها الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام ومحدودى الدخل والأرامل" فى 93 قرية "بالتعاون مع العديد من الجمعيات الشريكة وعددها 119، حيث سيتم ذبح 59 رأسا "أول يوم العيد" لتوزيعها على 27 قرية في مركزين، ثم 70رأسًا في" اليوم الثاني" لتوزيعها في 47 قرية في 3 مراكز، وفي "اليوم الثالث “46 رأسًا للتوزيع في 19 قرية في مركزين.

وأوضح مدير مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف أنه، بالتنسيق مع التضامن والطب البيطري، تقوم الجمعية بذبح وتوزيع عدد 50 عجلًا أضاحي على مدار أيام العيد، حيث يتم ذبح 9 عجول" أول أيام العيد"،وفي "اليوم الثاني" 16 عجلًا، و"اليوم الثالث" 14 عجلًا، و"اليوم الرابع" 11 عجلًا، وسيتم التوزيع من خلال الجمعيات الأهلية بقرى ومراكز المحافظة على الأرامل والمطلقات ومحدودى الدخل، وذلك وفق خطة توزيع رُوعي فيها الانتشار على مستوى مراكز بنى سويف السبع وسيتم الذبح والتشفية والتقطيع والتعبئة بمجزر اهناسيا وسيتم التوزيع فى القرى والمراكز المزمع التوزيع بها بناءً على الخطة المُعدة بذلك.

محافظ بنى سويف يشهد ذبح الأضاحى

محافظ بنى سويف يشهد ذبح الأضاحى