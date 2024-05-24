الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24- 5-2024

الدواجن
الدواجن

استقرت أسعار الفراخ البيضاء عند الارتفاع الذي سجلته منذ أول أمس، بعد أن ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية أول أمس الأربعاء 3 جنيهات في الكيلو، بينما استقرت أسعار البيض، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24- 5-2024.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية استقرار عند 90 جنيها، لليوم الثالث على التوالي بعد أن تراجعت لتحت مستوى 80 جنيها و70 جنيها لعدة أسابيع منذ إجازة عيد الفطر المبارك. 

أسعار الكتاكيت اليوم

  • كتكوت  أبيض  27 جنيهًا.
  • كتكوت  ساسو   20 جنيهًا.
  • نيوهوب أيجيبت للدواجن  30 جنيهًا.
  • الفيروز (زلط/ابو زيد)   28 جنيهًا.
  • الوطنية كب   30 جنيهًا.
  • الوادي روص 25 جنيهًا.
  • العناني 31 جنيهًا.
  • مكة المكرمة (أبيض/ساسو/روزي)  28/25/20 جنيهًا.
  • طنبول (أحمر)   28 جنيهًا.
  • نيوجين 33 جنيهًا.
  • عاصم الخرصاوى  26 جنيهًا.
  • القصبياي أر   28 جنيهًا.
  • رواد النيل     33.5 جنيه.
  • كتكوت أبيض شركات  31 جنيهًا.
  • كتكوت أبيض قطعان 22.25 جنيه.
  • كتكوت ساسو  19 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو بيور  20 جنيهًا.
  • كتكوت بلدي   9.50 جنيه.
  • كتكوت هجين  16 جنيهًا.
  • كتكوت جيل ثاني  17.50 جنيه.
  • كتكوت روزي بيور   18 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم الخميس 23-5-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار البط اليوم

  • بط مسكوفي   45.00 جنيها.
  • بط تسمين (فرنسي، شريفان، ألماني):   26.50 جنيه.
  • بط فرنسي بكيني (أبيض أو ألوان):  18.50 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

  • سعر الدواجن الساسو: 100 جنيه.
  • سعر الدواجن امهات بيضاء: 80 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم 

سعر كرتونة بيض أبيض:  118 جنيها.     

سعر كرتونة بيض أحمر:  125 جنيها.     

سعر كرتونة بيض بلدي:  125 جنيها.

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قائمة أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية

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