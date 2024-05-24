الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فصل الكهرباء عن كسارات وطواحين الذهب بالرديسية فى أسوان

فصل التيار الكهربائى
فصل التيار الكهربائى

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن كسارات وطواحين الذهب، والتي تتسبب في ضعف التيار الكهربائي بأنحاء المدنية. 

وجاء ذلك في ظل التفاعل المباشر مع المطالب الجماهيرية واتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة لتلبيتها. 

وأكد محافظ أسوان أنه بالتوازي يتم الحفاظ على الثروات التعدينية وفى مقدمتها معدن الذهب، والتصدي بكل شدة وحزم لمحاولات الاعتداء عليها بشكل غير قانوني. 

فصل التيار الكهربائي المغذى لكسارات وطواحين الذهب 

ومن جانبه، أوضح يحيى مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان تم التدخل للقضاء على أبرز المشاكل التي تؤرق المواطنين، ويعانون منها حيث تم تنظيم حملة استهدفت فصل التيار الكهربائي المغذى لكسارات وطواحين الذهب، وقطع الكابلات الموصلة لها ومصادرتها، وذلك بالتعاون مع الفنيين بشبكة كهرباء الرديسية. 

ولفت إلى أن تنفيذ هذه الجهود حظي بإشادة وشكر من أهالي المدينة لما سيحققه من عوائد إيجابية بتقوية التيار الكهربائي، وعدم تعرضهم لأي معاناة مرة أخرى.

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محافظ أسوان فصل التيار الكهربائي طواحين الذهب الرديسية كسارات الذهب

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