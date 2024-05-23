محافظ أسوان: إقامة سور حضاري لمدرسة ابتدائية غرب سهيل

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للمسؤولين بالهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة سور حضاري لمدرسة "الرائد محمود يعقوب الابتدائية" بدلًا من السور القديم، والذي تم ترحيله لمسافة 8 أمتار داخل المدرسة بهدف الانتهاء من المداخل والمخارج الخاصة بقرية غرب سهيل لخدمة أهالى القرية، وبما سيسهم بدوره في ربطها بشرق وغرب النيل والطريق الصحراوي الغربي وذلك ضمن اللمسات النهائية الجاري تنفيذها بمشروع محور بديل خزان أسوان الحر.

وأوضح محافظ أسوان، أنه بالتعاون مع وزارة النقل وكل الوزارات والجهات المعنية، يتم العمل على قدمٍ وساق بهذا المشروع القومي تمهيدًا للافتتاح الرسمي له في منتصف العام الحالي، حيث وصلت نسبة التنفيذ به إلى 98 %، وبتكلفة 1.9 مليار جنيه.

وأشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى أن قرية غرب سهيل تشهد خلال الفترة الحالية جهود عظيمة ومشروعات متنوعة في كل قطاعات العمل العام، لاسيما بعد إدراجها ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ولفت اللواء أشرف عطية، إلى أنه يتكامل مع ذلك تنفيذ خطة للتطوير الشامل للقرية ليتم تحويلها إلى أكبر مركز ومقصد للسياحة البيئية والعلاجية والاستشفائية والسفاري، لتصبح إحدى المزارات المهمة على برامج الشركات السياحية، وخاصة أنه تم إعداد مخطط عمراني متكامل روعي فيه رفع كفاءة البنية التحتية بإدخال خدمة الصرف الصحى وإحلال المتهالك من شبكات مياه الشرب والكهرباء والاتصالات وبما يسهم في زيادة كثافة الرحلات السياحية للقرية على الوجه الأكمل.

جاء ذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة الهادفة لنهو المشروعات التنموية والخدمية التي تصب في صالح أهالي أسوان.

إقامة سور