الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حياة كريمة بأسوان تتفقد 21 مشروع حجازة ونهو 13 مشروع منهم

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

 كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى..حياة كريمة" بمختلف القرى والنجوع المستهدفة. 

حياة كريمة تنهو 13 مشروع منهم بقرية حجازه 

وقامت وحدة حياة كريمة بتفقد 21 مشروع بقرية حجازة التابعة لمركز كوم أمبو، والتى يستفيد منها 30 ألف نسمة داخل 11 تابع. 

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لتنفيذ ونهو مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها. 

ولفت إلى أن أعضاء الوحدة قاموا بمتابعة 21 مشروع حيث تم الإنتهاء من 13 مشروع منهم بنسبة 100%، وتضم مشروعات المجمع الخدمى والزراعى، وإنشاء وإحلال وتطوير وصيانة المدارس ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب، وتنفيذ 4 كبارى على الترع. 

وأشار إلى أنه جارى العمل فى باقى المشروعات وتضم محطتى رفع الصرف ومركزى الشباب، مع إستكمال أعمال الشبكات وخطوط طرد الصرف الصحى، ولوحة توزيع الكهرباء، وتم بالتواوى حصر عدد من الملاحظات بالقطاعات المختلفة، وتم توجيه الجهات المختصة لتلافيها على الوجه الأكمل لسرعة الإنتهاء منها، وبالتالى تشغليها لتحقيق العوائد الإيجابية التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى.

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محافظ أسوان حياة كريمه التطوير الشامل للريف المصري قرية حجازة نهو 21 مشروع

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