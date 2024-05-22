الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجهول يلقى جثة أمام مستشفى كوم أمبو شمال أسوان ويهرب

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

شهدت مستشفي كوم أمبو شمال محافظة أسوان، قدوم مجهول علي إلقاء جثة شاب أمام المستشفي، وفر هاربًا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

إلقاء مجهول لجثة أمام مستشفى وفر هاربًا 

وكان مأمور مركز شرطة كوم أمبو تلقي إخطارًا من نقطة مستشفي كوم أمبو يفيد بقيام مجهول بالقاء جثة شاب أمام المستشفي، تم علي الفور نقلة للمشرحة تحت جهات التحقيق والتي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وتكثف وحدة مباحث كوم أمبو الجهود لكشف هوية المجهول الذي ألقى الجثة أمام المستشفى وفر هاربًا، وذلك لفك ملابسات الواقعة، ومعرفة السبب الحقيقى للوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة. 

جثة القاء جثة مجهول مستشفى كوم امبو أسوان

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