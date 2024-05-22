محافظ أسوان: وضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من مشروع محور بديل خزان

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الاجتماع التنسيقي لوضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من مشروع محور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل تمهيدًا للافتتاح الرسمي له في منتصف العام الحالي حيث وصلت نسبة التنفيذ به إلى 98%، وبتكلفة 1.9 مليار جنيه.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإسراع بمعدلات العمل بالمشروعات القومية والتنموية.

وحضر الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، فضلًا عن مسئولي الجهات التنفيذية المعنية.

وخلال الاجتماع الذي أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هذا الصرح التنموى الجديد شهد جهود مكثفة من وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، تستحق كل الإشادة والتقدير، ليصبح بذلك ملحمة وطنية عظيمة تضاف لسلسلة الإنجازات التي تشهدها الجمهورية الجديدة في كافة قطاعات العمل العام، وهو عمل يفتخر به كل أهالي أسوان، لما سيحققه من عوائد إيجابية له، ولحركة السياحة الوافدة للمحافظة.

وأوضح أنه بالتوازي مع هذه الأعمال العظيمة التي تم تنفيذها في وقت قياسي، وجب علينا أن نتكامل ونتكاتف ونعمل بروح الفريق الواحد لنهو اللمسات الجمالية والحضارية بمحيط هذا المحور، والذي يشهد متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع وزارة الري بقيادة الدكتور هاني سويلم، ولتنفذ هذه اللمسات أيضًا بكافة المداخل والمخارج، مع زيادة المسطحات الخضراء والزراعات المبهرة من الأشجار والجهنميات ذات الألوان الراقية المتنوعة، والتي تتناسب مع طبيعة الطقس وارتفاع درجات الحرارة.

وأشار أشرف عطية، إلى أنه يتكامل مع ذلك تنفيذ أعمال الهوية البصرية للمحافظة باعتبارها براند خاص بعروس المشاتي، علاوة على الجدرايات والإعلانات المضاءة، وكاميرات المراقبة، واللوحات الإرشادية، ليتم كل ذلك وفقًا لرؤية وفكر متكامل ونموذجي يساهم فى تحويل هذا المشروع إلى بانوراما حضارية ولوحة فنية وواجهة مشرفة تبهر أبناء أسوان وضيوفها وزائريها.

ولفت إلى أن المكونات الرئيسية للمشروع الذي يصل طوله إلى 5.4 كم تضم أكبر فتحة ملاحية يتم تنفيذها لأول مرة في مصر وتصل إلى 182 متر ليساهم في الربط بين شرق وغرب النيل، والطريق الصحراوي الغربي القاهرة / أسوان، وطريق أسوان / أبو سمبل البري.