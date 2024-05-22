الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات في أسوان

تهذيب الأشجار
تهذيب الأشجار

تواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن فى أسوان، أعمالها لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمتعلقة بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات، مع إزالة التعديات فى مهدها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، فضلًا عن قيام الرصد البيئى بالإدارة العامة لشئون البيئة، والإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية برصد أى مخالفات لتكليف المسئولين بالمحليات لسرعة التدخل والتعامل الفورى معها. 

 

جهود الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن في أسوان 

 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، بالإزالة الفورية لـ 6 حالات تعدى بقرى العدوة شرق والنزل بمساحة 1500 م2 وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين. 

 

كما قامت الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال النظافة العامة والتجميل بعدد من الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية ومنها طريق المعبد وكورنيش النيل. 

 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، بتنظيم حملة استهدفت رفع 11 حالة إشغال بعدد من المناطق والأحياء، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الكنس والنظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة وذلك خلال الفترة الصباحية والمسائية، علاوة على إصلاح صيانة أعمدة الإنارة، ورش المياه، والتنسيق مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن لقص وتقليم وتهذيب الأشجار والجهنميات، فضلًا عن جرد الأتربة وتراكمال الرمال بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة العاشرة. 

 

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية، بتكثيف الجهود وتنفيذ أعمال رفع مستوى النظافة والتجميل والتطوير، مع غسيل الأرصفة وكنس الشوارع وزراعة الأشجار وتهذيبها. 

 

 

الوحدات المحلية أسوان رفع الإشغالات إزالة التعديات النظافه العامة

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