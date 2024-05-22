لأول مرة.. مصر الخير تطلق حملة ''صك الخير'' من أبوسمبل لتوصيلها لأهالي غزة

أطلقت مؤسسة مصر الخير، حملة ''صك الخير'' لأول مرة من مدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، والذي يستهدف توصيلها إلى أهالي قطاع غزة والأسر المستحقة بجمهورية مصر العربية وهي عبارة عن حيوانات تسمين تم الإشراف الطبي والبيطري والغذائي عليها بعد وصولها من دولة السودان الشقيقة وتم تغيير نوع العلف المقدم للحيوانات بأعلاف عالية الجودة لتصل إلى المستحقين بدرجة الجودة المعتادة التي اعتاد المتبرع والمستحق عليها، ويبلغ سعر صك الخير 8500 جنيه موجه لأهالي قطاع غزة والأسر المستحقة.

حملة صك الأضحية

وقالت مروة أسامة، نائب المدير التنفيذي لشركة أرض الخير التابعة لمؤسسة "مصر الخير"، إن حملة صك الأضحية من أهم الحملات التى تقدمها "مصر الخير" سنويًا نظرًا لأهمية موسم عيد الأضحى المبارك لدى جميع المصريين ومع ذلك فهي ترسم لوحة التنمية المستدامة التى تقدمها المؤسسة لخلق مستثمر صغير، حيث أنها تحقق سنويًا تغيير جذري فى حياة العديد من المستحقين الذين يتحولون إلى صغار مربين بعد الحصول على دورات الإنتاج الحيوانى تحت إشراف شركة أرض الخير ومع توالى الدورات التنموية للمتميزين منهم يتحولون إلى المستثمرين في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية التي تعد من أهم أهدافنا في التنمية الشاملة بالتعاون مع شركائنا من البنوك الوطنية فى مصر.

وأكدت مروة أسامة، أن مؤسسة "مصر الخير" تعتمد في حملة "صك الأضحية" على أفضل سلالات اللحوم البلدية حيث لدينا خبراء على أعلى مستوى في هذه المزارع التى لا نمتلك فيها العجول وإنما يمتلكها المستفيدون، وفي نهاية دورة التسمين نقوم بتسويق المنتج ووقت صكوك الأضاحي تشتري المؤسسة العجول من المستفيدين وتقوم بعمليات الذبح وفقًا للشريعة وتوقيتات الذبح ثم تقوم بالتوزيع على الأسر الأكثر استحقاقا مع ضمان وصول 9 كيلو جراما من اللحم الصافي للمتبرع وتوزيع 18 كيلو جراما على المستحقين.

وأشارت إلى أن المواشي بمزارع مصر الخير، بلدي تماما ويشرف عليها تغذيتها أكبر أطباء تغذية يشرفون على الأعلاف وتسمين المواشي، وليست فكرة صك ولحوم يتم توزيعها وانما قصة حياة فوق 7000 مستفيد سيدة وشباب كانوا عاطلين العمل وقدمت لهم مؤسسة مصر الخير التمويل بالتعاون مع عدد من البنوك، حيث يعد هذا المشروع أكبر مثال للتكافل الإجتماعي ومن أكثر النماذج الناجحة.

وأوضحت أن صك الأضحية يوفر الأضحية بمبلغ مناسب مع الوصول للمحتاجين في المحافظات الحدودية والأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، موجهة جميع الراغبين إلى شراء صكوك الأضحية بالمشاركة في الحملة وحجز الصكوك من خلال فروع المؤسسة أو مكاتبها الميدانية أو من خلال الاتصال بالخط الساخن (16140)، أو من خلال تطبيق الهاتف أو موقع مؤسسة مصر الخير الإلكتروني، أو قنوات التبرع الإلكتروني.