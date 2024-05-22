طرح صك الأضحية بقسط شهري 540 جنيها لزيادة أعداد المستفيدين بأسوان

أطلقت جمعية الأورمان، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، "خدمة التقسيط" لصكوك الأضاحي التي طرحتها هذا العام 2024؛ من أجل توزيع كمية أكبر من اللحوم وذيادة أعداد المستفيدين لإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا فى قرى ونجوع وعزب محافظة أسوان خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزاة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن تلك الحملات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة للمواطنين، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية بأسوان.

3 أنواع من صكوك الأضاحي

ومن جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية لديها 3 أنواع من الصكوك وهي "صك مستورد صغير" بقيمة 6700 جنيه، ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 765 جنيها في أول مرة ثم يدفع 540 جنيها شهريأ لمدة 12شهر، و"صك مستورد كبير" بقيمة 7900 جنيها ويدفع المتبرع 975 جنيها في أول مرة ثم يدفع 630جنيه كل شهر لمدة 12شهر، و"صك بلدي" بقيمة 11700 ويدفع المتبرع 2465 جنيها في أول مرة ثم يدفع كل شهر 840 جنيها لمدة 12 شهر.

وأكد أنه وحول موقف الشرع الحكيم من فكرة "شراء صك الأضحية بالتقسيط"، أصدرت دار الافتاء المصرية فتوى رقم 273 لعام 2012 تؤكد "شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك فى قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ".

وأشار إلى أن "صك الأضحية" مشروع إنساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحي في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقرًا وبخاصة النائية منها.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بدأت في وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحي لهذا العام بجميع مراكز محافظة أسوان وبالتعاون مع أكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

الجدير بالذكر، أن الجمعية اطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.