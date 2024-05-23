الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق فى واقعة العثور على مومياء أثرية بأسوان

مومياء أثرية بأسوان
مومياء أثرية بأسوان

بدأت النيابة العامة في أسوان، تحت إشراف المستشار عصام خليفة، المحامي العام لنيابات أسوان، تحقيقاتها في واقعة العثور على مومياء أثرية داخل جوال، بالقرب من مزلقان الطب البيطري بنهاية شارع المطار بمدينة أسوان.

واستدعت النيابة مسئولي الآثار لسؤالهم حول الواقعة وتحديد الحقبة الزمنية للمومياء وبيان أثريتها من عدمه.

وتحرر محضر بالواقعة قيد تحت رقم 1253 لسنة 2024 إدارى قسم ثان أسوان.

وأكدت تحقيقات النيابة بناءً على سماع أقوال مفتشي ومسئولي الآثار، أثرية المومياء، أن المومياء فى حالة تهتك، وغير مكتملة، كما تبين أن الرأس مفصول عن الجسد، وأنها ملفوفة بلفائف كتانية، كما يرجح أنها من العصر المتأخر، أحد عصور الدولة المصرية القديمة، كما يعد هذا الأثر من السلالات البشرية، التابعة للحضارة المصرية القديمة، فضلاً عن أن الأثر خاضع لقانون حماية الآثار رقم 49 لسنة 2016 والقرار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وقررت النيابة تسليم الأثر "المومياء" للمخزن المتحفي التابع لمنطقة آثار أسوان والنوبة، كما استعجلت تحقيقات المباحث حول الواقعة.

النيابة العامة بأسوان العثور علي مومياء مومياء أثرية شارع المطار جوال

مواد متعلقة

حياة كريمة بأسوان تتفقد 21 مشروع حجازة ونهو 13 مشروع منهم

مجهول يلقى جثة أمام مستشفى كوم أمبو شمال أسوان ويهرب

جنايات أسوان تحيل أوراق المتهمين بقتل سائق توك توك إلى فضيلة المفتى

طرح صك الأضحية بقسط شهري 540 جنيها لزيادة أعداد المستفيدين بأسوان

محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ 13 مشروعا بقروى أبوهور بنصر النوبة ضمن "حياة كريمة"

محافظ أسوان: وضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من مشروع محور بديل خزان

لأول مرة.. مصر الخير تطلق حملة ''صك الخير'' من أبوسمبل لتوصيلها لأهالي غزة

حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات في أسوان

الأكثر قراءة

عاجل| مواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك يونيو المقبل

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

"العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)