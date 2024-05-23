التحقيق فى واقعة العثور على مومياء أثرية بأسوان

بدأت النيابة العامة في أسوان، تحت إشراف المستشار عصام خليفة، المحامي العام لنيابات أسوان، تحقيقاتها في واقعة العثور على مومياء أثرية داخل جوال، بالقرب من مزلقان الطب البيطري بنهاية شارع المطار بمدينة أسوان.

واستدعت النيابة مسئولي الآثار لسؤالهم حول الواقعة وتحديد الحقبة الزمنية للمومياء وبيان أثريتها من عدمه.

وتحرر محضر بالواقعة قيد تحت رقم 1253 لسنة 2024 إدارى قسم ثان أسوان.

وأكدت تحقيقات النيابة بناءً على سماع أقوال مفتشي ومسئولي الآثار، أثرية المومياء، أن المومياء فى حالة تهتك، وغير مكتملة، كما تبين أن الرأس مفصول عن الجسد، وأنها ملفوفة بلفائف كتانية، كما يرجح أنها من العصر المتأخر، أحد عصور الدولة المصرية القديمة، كما يعد هذا الأثر من السلالات البشرية، التابعة للحضارة المصرية القديمة، فضلاً عن أن الأثر خاضع لقانون حماية الآثار رقم 49 لسنة 2016 والقرار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وقررت النيابة تسليم الأثر "المومياء" للمخزن المتحفي التابع لمنطقة آثار أسوان والنوبة، كما استعجلت تحقيقات المباحث حول الواقعة.