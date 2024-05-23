الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسوان أفضل محافظات الجمهورية فى توطين التكنولوجيا.. و"عطية" يُكرم العاملين بمركز نظم المعلومات

المكرمين
المكرمين

 

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المساهمين بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة فى الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى محور "أفضل المحافظات فى توطين النظم ونقل التكنولوجيا " لعام 2023، بعد التقييم العام لمحافظات الجمهورية الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. 

 جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتوطين التحول الرقمى باعتبار ذلك إحدى ركائز التنمية فى الجمهورية الجديدة. 

أسوان تتوج كأفضل المحافظات فى توطين النظم ونقل التكنولوجيا 

وأثناء لقائه بالعاملين بحضور العميد أحمد دنش، مدير المركز، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن حصول المحافظة على هذا المركز المتقدم يؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح نحو توطين منظومة التحول الرقمى.

جاء ذلك نتيجة إنشاء أكبر مركز لنظم المعلومات والتحول الرقمى بتكلفة 21 مليون جنيه، مع ربطه بـ11 مركزا تكنولوجيا بمختلف المدن والمراكز، وتم دعم هذه المراكز بأحدث التقنيات والتطبيقات المتطورة والكوادر البشرية المدربة، مما ساهم فى الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية، من خلال ميكنة المعاملات للإسراع بتقديم الخدمة فى أقل وقت ممكن. 

ولفت إلى أن مركز نظم المعلومات كان أحد أهم المواقع التى تفقدها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال زيارته الأخيرة لأسوان، وأصبح مزارًا للعديد من الوزراء والوفد. 

وأشار أشرف عطية، إلى أننا مستمرون فى النجاح والتميز، من خلال تنفيذ سلسلة من التطبيقات والبرامج بفكر ورؤى مستنيرة وواعية، وقدرة على الإبداع والابتكار، وأيضًا مواكبة التحديات على أرض الواقع؛ تحقيقًا لرؤية مصر 2030. 

وأشاد بما تم تحقيقه بواسطة فريق العمل بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمى، والذين تم تكريمهم تقديرًا لجهودهم على مدار السنوات الماضية، ونجاحنا فى تحقيق الهدف الآسمى بالفصل بين طالب الخدمة ومقدمها بالمراكز التكنولوجية، وبالتالى تحقيق الشفافية الكاملة للحد من والقضاء على الفساد الإدارى والمالى. 

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