الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز

بالأسماء.. 5 مصابين في حوادث متفرقة بقرى أسوان

ارشيفية
ارشيفية

وقع حادثين متفرقين في قرى متفرقة بمراكز تابعة لمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

تفاصيل الحادث

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز دراو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة "توكتوك"  أمام مزلقان  قرية الجعافرة التابع لدائرة لمركز، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى دراو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وبالفحص الطبي تبيَّن أن المصابين هم: عمار حسين عثمان، يبلغ من العمر 10 سنوات، وإصابته اشتباه كسر بالقدم اليسرى، ووالده حسين عثمان حمدالله، عمره38 سنه، وحسين عبداللطيف، عمره 60، وإصابتهم كدمات متفرقة بالجسم.

الحادث الثاني

أما الحادث الثانى وقع في قرية الرغامة بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

وترجع تفاصيله عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، اليوم الجمعة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية " موتوسيك"، ما أسفر عن إصابة شخصين بكسور وجروح، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص الطبي تبيَّن إصابة محمد علي محمد، يبلغ من العمر 19 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وعلى محمد صالح، وعمره 17 سنة، وإصابته اشتباه كسر الذراعين.

وشهدت المناطق التي وقعت فيها الحوادث بقرى محافظة أسوان، اليوم الجمعة، انتقال الجهات الأمنية إلى المكان للمعاينة ورفع آثارها من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارّة بالطرق. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب. 

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