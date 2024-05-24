61 لجنة و30 استراحة.. استعدادت أسوان لامتحانات الدبلومات الفنية غدًا

أكد المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت الاستعدادات الخاصة بالامتحانات "التحريرية - دور أول" للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتي تنطلق غدًا السبت، وفق الجداول التي اعتمدتها وأعلنتها الوزارة.

وتم تشكيل العديد من لجان المتابعة خلال الفترة الماضية للمرور على (اللجان والمعامل والورش والاستراحات ومراكز التوزيع) بجميع الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب والمنتدبين لأعمال الامتحانات.

وأضاف الرشيدي، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ ١٥ ألفًا و٤٣٣ طالبًا وطالبة بأنظمة التقدم (ثلاث سنوات - خمس سنوات - تعليم وتدريب مزدوج - إعداد مهنى) موزعين على ٦١ لجنة بواقع (٣٩ لجنة صناعي - ١٥ لجنة تجاري - ٥ لجان زراعي - لجنتين فندقي) بنحو (٢٠ لجنة بإدارة أسوان التعليمية - ٤ لجان بإدارة دراو التعليمية - ٦ لجان بإدارة نصر النوبة التعليمية- ١٣ لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية- ١٨ لجنة بإدارة إدفو التعليمية).

استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية

وفي السياق ذاته، أوضح وكيل الوزارة، أنه تم الانتهاء من أعمال النظافة والفرش لجميع الاستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات والبالغ عددها ٣٠ استراحة بواقع (٢٢ استراحة رجال - ٨ استراحات سيدات).

وتم إمدادها بكل مستلزمات الإعاشة اللازمة من (أسرة بمشتملاتها - بوتجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه) التي تضمن إقامة كريمة للمنتدبين، كما تم تجهيز مركز توزيع الأسئلة الذي يعمل بقوة ٦ خطوط توزيع، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

وتابع أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا وذلك برئاسته شخصيًا، وأضاف الرشيدي أن المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات (الصحة - الإسعاف - التأمين الصحي - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية) كلًا في مجاله للمعاونة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بكل القواعد والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب، والالتزام بكل البنود التي وردت في الكتاب الدوري المنظم لذلك.