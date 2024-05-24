الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة في منتصف التعاملات انخفاض تأثرا بالبورصات العالمية.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الذهب اليوم في تعاملات الجمعة سجلت انخفض طفيف في الأسعار.

وأضاف “ميلاد” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث صادر الآن من الشعبة عن تغيرات أسعار الذهب كالتالي:

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب الآن


وسجل عيار 18  نحو  2691  جنيه.
وسجل عيار 21  نحو  3140  جنيها.
وسجل عيار 24  نحو 3589   جنيها.

وتشهد أسعار الذهب اليوم المحلية اتجاه نحو الانخفاض متأثرة بالسعر العالمي وتغيرات البورصة.

سعر الجنية الذهب اليوم

وأوضح عضو شعبة الذهب أن سعر الجنيه الذهب سجل نحو 25120 جنيها وفق آخر تحديث في السوق المحلي.

وأشار رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية أن الأسعار لا تشمل المصنعية ويضاف للسعر قيمة المصنعية التي تختلف على حسب السلعة.

تغيرات في أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم.. اعرف السبب


 سعر الذهب العالمي            

               
وأوضح أن سعر الذهب العالمية سجل نحو 2340 دولارا للأوقية.

وتشهد أسعار الذهب اهتمام كبير من قبل المستهلكين والمستثمرين باعتبار الذهب ملاذ آمن للاستثمار في ظل التغيرات الاقتصادية.

سعر الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

سعر الذهب المحلي يشهد حالة من الارتباك اليوم 

وانخفض سعر الذهب المحلي بسبب تراجع سعر أونصة الذهب العالمي إلى جانب قيام البنك المركزي المصري يوم أمس بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، الأمر الذي يعني استقرار تحركات سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية دون تغيرات كبيرة وبالتالي يعتمد سعر الذهب المحلي في تحركاته على السعر العالمي.

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بالمصنعية| سعر الذهب اليوم الجمعة 24- 5-2024 فى مصر للبيع والشراء

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